معبر الكرامة سيعمل على مدار 24 ساعة حتى اشعار اخر

رام الله/سما/

أكد مدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا أنّه سيتم العمل على معبر الكرامة على مدار 24 ساعة متواصلة حتى اشعار أمام حركة المسافرين بالاتجاهين.

وأضاف أنّ الدوام على المعبر سيكون يومي الجمعة والسبت كالمعتاد "نصف نهار".