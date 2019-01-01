معبر الكرامة سيعمل على مدار 24 ساعة حتى اشعار اخر

رام الله/سما/
أكد مدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا أنّه سيتم العمل على معبر الكرامة على مدار 24 ساعة متواصلة حتى اشعار أمام حركة المسافرين بالاتجاهين.
وأضاف أنّ الدوام على المعبر سيكون يومي الجمعة والسبت كالمعتاد "نصف نهار".
وكان من المقرر أن ينتهي العمل على معبر الكرامة وجسر الملك حسين وما يسمى معبر "أليمبي" الإسرائيلي، نظام العمل لمدة 24ساعة اليوم الخميس الموافق 12سبتمبر/ أيلول الجاري.
وكانت السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، اتفقا على أن يعمل معبر الكرامة بنظام 24 ساعة ولمدة ثلاث أشهر من كل عام وتحديدا في فصل الصيف.