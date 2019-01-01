  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معبر الكرامة سيعمل على مدار 24 ساعة حتى اشعار اخر

الخميس 12 سبتمبر 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
معبر الكرامة سيعمل على مدار 24 ساعة حتى اشعار اخر


رام الله/سما/

أكد مدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا أنّه سيتم العمل على معبر الكرامة على مدار 24 ساعة متواصلة حتى اشعار أمام حركة المسافرين بالاتجاهين.

وأضاف أنّ الدوام على المعبر سيكون يومي الجمعة والسبت كالمعتاد "نصف نهار".

وكان من المقرر أن ينتهي العمل على معبر الكرامة وجسر الملك حسين وما يسمى معبر "أليمبي" الإسرائيلي، نظام العمل لمدة 24ساعة اليوم الخميس الموافق 12سبتمبر/ أيلول الجاري.
وكانت السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، اتفقا على أن يعمل معبر الكرامة بنظام 24 ساعة ولمدة ثلاث أشهر من كل عام وتحديدا في فصل الصيف. 

الأكثر قراءة اليوم

ديختر: الحرب القادمة في غزة ستستمر لمدة سنتين او ثلاث ويكشف من سيحكمها لاحقا!

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر والهدف منها يترواح بين سببين!

الاستخبارات الإسرائيلية جندت شخصية عربية بارزة تنقل معلومات حساسة

العمادي يصدر بيانا توضيحيا حول تصريحاته الاخيرة وهذا ما قاله ..

إسرائيل تتهم الجهاد بإطلاق الصواريخ على أسدود ونتنياهو يهدد بتدمير حكم حماس

استشهاد مقاوم داخل نفق في غزة

قناة عبرية: السعودية اعتقلت قيادات حماس بعد معلومات وصلتها من إسرائيل

الأخبار الرئيسية

اردان

وزير اسرائيلي: وصلنا إلى نقطة حاسمة مع غزة وإسقاط حكم حماس لن يضمن الهدوء!

1

اتصال هاتفي هام بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس.. اليك تفاصيله

واشنطن تعلن عن قيادات سياسية وعسكرية من الجهاد ضمن قائمة الارهاب والحركة ترد

الكشف عن فضيحة: إسرائيل زرعت أجهزة تنصت بمنطقة البيت الأبيض للتجسس على ترامب

النيابة تكشف اسباب وفاة اسراء غريب: لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت في جريمة بشعة