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الرئيس يقلد ممثل اليابان لدى فلسطين نجمة الصداقة من وسام الرئيس

الخميس 12 سبتمبر 2019 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يقلد ممثل اليابان لدى فلسطين نجمة الصداقة من وسام الرئيس


رام الله / سما /

 قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، سفير الشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، "نجمة الصداقة" من وسام الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، للسفير أوكوبو، الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهام عمله في الأراضي الفلسطينية.

ومنح الرئيس، ممثل اليابان لدى فلسطين، نجمة الصداقة، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز العلاقات بين فلسطين واليابان، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.

وحضر اللقاء: نائب رئيس الوزراء، وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.

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