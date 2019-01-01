العالول: دعوة بحر ضد شرعية الرئيس عباس تفتح باب "الصراعات الداخلية"

رام الله / سما /

قال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، اليوم الخميس، ان تصريحات القيادي في حركة حماس بغزة أحمد بحر والتي قال فيها ان ولاية رئيس السلطة محمود عباس انتهت ، تعني الدعوة للذهاب تجاه صراعات داخلية ثانوية والاصطفاف الى جانب السياسية الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف العالول في تصريحات اذاعية، انه من المفترض بكل فلسطيني ان يعطي الأولوية للتصدي للسياسية الأمريكية والإسرائيلية ويقف إلى جانب الحق الفلسطيني ويلتف حول هذا الموقف الذي يمثله الرئيس عباس.

في سياق منفصل، قال العالول إن محمود عباس سيلقي خطابا هاما خلال أعمال الجمعية العمة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري .

وأوضح العالول ان خطاب الرئيس سيعكس الموقف الفلسطيني الصلب في مواجهة التآمر الأمريكي والإسرائيلي الذي يتعرض له شعبنا والرافض لكل الأطروحات الأمريكية والإسرائيلية ومقاومتها ورفضها.

وأشار نائب رئيس حركة فتح الى ان الرئيس سيدعو شعبنا الى الاستمرار في صموده بمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية كما سيدعو العالم إلى رفض ذلك والعمل على إنهائه.