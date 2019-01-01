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نتنياهو يحدد شرطه لشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

الخميس 12 سبتمبر 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يحدد شرطه لشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة


القدس المحتلة / سما /

تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشن معركة من نوع آخر ضد قطاع غزة لكن بعد تحقيق الشرط المطلوب لنجاح تلك العملية العسكرية الواسعة.

وأوضح نتنياهو في تصريحات إذاعية، أن شرط الذهاب إلى معركة واسعة ضد قطاع غزة هو الاستعداد الكامل من قبل الجيش الإسرائيلي لهذه العملية الخطيرة.

وقال: "إننا نعد الخطط لإدارة معركة من نوع آخر"، معتبرا أنه قد لا يكون هنالك خيار سوى تدمير حكم حماس وإعادة الهدوء".

وبين نتنياهو أنه لا يتعامل تحت الضغط أو وفقاً للتغريدات على تويتر، ولكنه يؤدي دوره بمسئولية عالية، مؤكدا أنه لن يرسل الجنود ويعرض حياتهم وحياة الإسرائيليين إلى معركة قبل الاستعداد الكامل لها.

وفيما يتعلق بمشاهد هروبه من على المنصة أول أمس في أسدود لحظة انطلاق صافرات الإنذار، قال إنه فعل ذلك أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن ما فعله كان عبارة عن تحلٍ بالمسئولية بعيدًا عن الشعارات.

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