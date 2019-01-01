البروفيسور د. احمد لطفي يباشر في استقبال الحالات المعقدة بمستشفى الخدمة العامة بغزة

غزة / سما /

باشر البروفيسور أ.د أحمد لطفي استشاري أمراض النساء والولادة وجراحة الأورام القادم من بريطانيا في استقبال الحالات النسائية بعيادة النساء والولادة في مستشفى الخدمة العامة .

وحيث من المتوقع في الأيام القادمة أن يجري البروفيسور د . لطفي عدد من العمليات الصعبة وذلك بعد معاينة الحالات في عيادة النساء والولادة ،حيث سيشارك في إجراء العمليات طاقم النساء والولادة برئاسة د منذر غزال استشاري أمراض النساء والولادة ورئيس القسم بالمستشفى .

هذا و شكر كل من رئيس مجلس الإدارة د ماهر شامية والمدير العام عوني العكلوك والمدير الطبي د. محمد العكلوك البروفيسور د. أحمد لطفي على اهتمامه بالحضور الى قطاع غزة ، وذلك لمساعدة المرضى وإجراء العمليات الجراحية الصعبة والمعقد وتدريب الكوادر الطبية في مستشفى الخدمة العامة .

وأكد المدير العام ا. عوني العكلوك أن إدارة الجمعية تسعى دوماً لاستقطاب الكفاءات والخبرات الطبية من الخارج لما لها من أثر في خدمة القطاع الصحي في العديد من التخصصات .