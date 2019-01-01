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اتصال هاتفي هام بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس.. اليك تفاصيله

الخميس 12 سبتمبر 2019 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي هام بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس.. اليك تفاصيله


رام الله / سما /

 جرى اتصال هاتفي هام ومطول، بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس محمود عباس.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ، مشيرا إلى البيان السعودي الهام الذي أكد أن ذلك يمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي، وأن أية محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني ستكون مرفوضة.

وجدد الملك سلمان التأكيد على الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية قائلا: "إننا نقف معكم، ونحن معا سنتجاوز هذه الأزمة، بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

بدوره، أعرب سيادته عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على المواقف السعودية الثابتة تجاه فلسطين ومقدساتها والتي لم ولن تتغير، مؤكدا أن السعودية تقف تاريخيا إلى جانب قضيتنا العادلة دوما، وشعبنا الفلسطيني لن ينسى هذه المواقف الداعمة لفلسطين والقدس.

وتوجه سيادته بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، على دعوة السعودية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع عاجل في مكة المكرمة خلال أيام، لمواجهة هذه التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس: "لن ننسى أبدا موقفكم في قمة الظهران التي سميت بقمة القدس نصرة لفلسطين والقدس، ونحن متأكدون من المواقف السعودية التي نعتز بها، وتدعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه".

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