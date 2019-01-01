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هندي يقتل والده ويقطع جثته بسبب لعبة PUBG

الخميس 12 سبتمبر 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
هندي يقتل والده ويقطع جثته بسبب لعبة PUBG


وكالات / سما /

أقدم شاب هندي على قتل والده وتقطيع جثته، بعد أن فصل عنه الإنترنت وحرمه من ممارسة لعبة “PUBG” الإلكترونية.

وذكرت شرطة ولاية بيلاجافي الهندية أن الشاب (25 عاما) قتل والده وقطع جثته إلى أجزاء بسبب منعه له من ممارسة لعبة “PUBG” التي تسبب إزعاجا لباقي أفراد الأسرة، وفق تقارير صحافية.

وبحسب الشرطة فقد حاول الأب البالغ من العمر 65 عاما إيقاف ابنه الشاب عن هذه اللعبة، لكن الأخير تمسّك بالرفض ودخل في مشاجرات متكررة مع أسرته.

فلم يجد الأب حلاً إلا بقطع الإنترنت عن المنزل ومصادرة هاتف ابنه، فما كان من الأخير إلا أن حبس أفراد العائلة في غرفة، وانفرد بوالده، ثم بدأ في ضربه، قبل تقطيعه جثته إلى أجزاء.

وحظرت بعض الدول اللعبة الإلكترونية بحجة أنها تؤدي إلى السلوك العنيف وقد تفضي إلى وقوع جرائم.

#pubg

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