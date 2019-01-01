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العسيلي وسفير جنوب أفريقيا يبحثان التعاون المشترك

الخميس 12 سبتمبر 2019 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى دولة فلسطين أشرف سليمان، اليوم الخميس، سبل توطيد وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال لقاء عقد في مدينة رام الله، حسب بيان لوزارة الاقتصاد، مجالات التعاون وإمكانية تعزيزها، من خلال إقامة شراكات بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الجنوب افريقي، وإبرام اتفاقيات مشتركة بما يمكن تعظيم الصادرات الوطنية، وتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة، وشددا على ضرورة تطوير العلاقة التجارية بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

#خالد العسيلي #وزارة الاقتصاد

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