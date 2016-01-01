كيف أفسد نيمار صفقة بوجبا مع باريس سان جيرمان؟

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الخميس عن اتفاق توصل إليه مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان بشأن التخلي عن بول بوجبا في سوق الاننقالات الصيفية الأخيرة.

وذكرت صحيفة “توك سبورت” إن اللاعب الفرنسي وافق على عقد يتضمن حصوله على راتب بقيمة 429 ألف جنيه استرليني أسبوعياً مع باريس سان جيرمان قبل أيام على إنتهاء الميركاتو الصيفي.

وأشارت هذه المصادر أن المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا تسبب بفشل صفقة انتقال بول بوجبا إلى باريس سان جيرمان ، وذلك بعد انسحاب برشلونة من المفاوضات نظراً لمطالب النادي الفرنسي.

وانتهى الأمر بعدم رحيل بوجبا عن ملعب أولد ترافورد لعدم الاتفاق على الشروط المالية ، مع حديث يدور عن عودة من بعض الأطراف بما في ذلك ريال مدريد لضم النجم الفرنسي في السوق الشتوية.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً إلى فريق الشياطين الحمر مقابل 105 مليون يورو في صيف عام 2016 قادماً من يوفنتوس الإيطالي ، لكنه لم يلبي تطلعات النادي أو الجماهير من حيث المستوى والأداء.