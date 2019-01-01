فلسطين تحصد المركز الثالث في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب عن فوز فلسطين بالمركز الثالث في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم، في الفرع الأول ( حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التفسير) في المملكة العربية السعودية والتي شارك فيها أكثر من (١٠٣) دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفوز الحافظ لكتاب الله تعالى موسى محمد مدفع .

وأشار أبو الرب، حسب بيان للوزارة أمس الأربعاء ، إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في الإدارة العامة للقرآن الكريم تلعب دورا بارزا وهاما في مجال إعداد جيل من الشباب الفلسطيني المتميز والمتسلح بالقرآن الكريم، قادر على المنافسة والفوز في جميع المشاركات التي يخوضها على المستويين المحلي والدولي.

وأهدى أبو الرب هذا الفوز إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وإلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف محمد اشتية، وإلى الشعب الفلسطيني المرابط، مبيناً أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمراكز تحفيظ القرآن الكريم، وذلك من منطلق حرص الوزارة على إنشاء جيل يحفظ القرآن الكريم ويعمل به .

بدوره اكد الوكيل المساعد لتحفيظ القرآن الكريم عاطف صالح، أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة الأوقاف والتي سبق وأن فازت بمراتب متقدمة في كل من الكويت والأردن وموريتانيا والسعودية وتونس والمغرب والإمارات.