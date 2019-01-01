فيسبوك يعاقب نتنياهو بسبب العرب

القدس المحتلة / سما /

منع موقع "فيسبوك" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة، بعد تحريضه الدموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربية المنتخبة في إسرائيل.

وحرض نتنياهو في رسالة خاصة أرسلها إلى متابعيه عبر موقع "فيسبوك"، على المواطنين العرب وعلى النائب أيمن عودة بشكل خاص، وجاء في رسالته: "يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع المقبل، مع لابيد وعودة، غانتس وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعا، أطفال، نساء ورجال. والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعا".

وفي هذا السياق، توجه النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على الفور إلى ممثلي شركة "فيسبوك"، وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرضة ومعاقبة نتنياهو.

وبناء على طلب عودة، أعلنت شركة "فيسبوك" عن تعطيل إمكانية إرسال الرسائل الخاصة في حساب رئيس الوزراء عبر الموقع لمخالفته القوانين.

وكانت حملة نتنياهو الانتخابية حاولت أن تنأى برئيس الوزراء عن الرسالة التي أثارت موجة انتقادات، قائلة إنها نشرت من قبل موظف فيها دون معرفة نتنياهو شخصيا، وتم حذفها فور إطلاع نتنياهو عليها.