  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيسبوك يعاقب نتنياهو بسبب العرب

الخميس 12 سبتمبر 2019 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك يعاقب نتنياهو بسبب العرب


القدس المحتلة / سما /

منع موقع "فيسبوك" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة، بعد تحريضه الدموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربية المنتخبة في إسرائيل.

وحرض نتنياهو في رسالة خاصة أرسلها إلى متابعيه عبر موقع "فيسبوك"، على المواطنين العرب وعلى النائب أيمن عودة بشكل خاص، وجاء في رسالته: "يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع المقبل، مع لابيد وعودة، غانتس وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعا، أطفال، نساء ورجال. والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعا".

وفي هذا السياق، توجه النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على الفور إلى ممثلي شركة "فيسبوك"، وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرضة ومعاقبة نتنياهو.
وبناء على طلب عودة، أعلنت شركة "فيسبوك" عن تعطيل إمكانية إرسال الرسائل الخاصة في حساب رئيس الوزراء عبر الموقع لمخالفته القوانين.
وكانت حملة نتنياهو الانتخابية حاولت أن تنأى برئيس الوزراء عن الرسالة التي أثارت موجة انتقادات، قائلة إنها نشرت من قبل موظف فيها دون معرفة نتنياهو شخصيا، وتم حذفها فور إطلاع نتنياهو عليها.

الأكثر قراءة اليوم

ديختر: الحرب القادمة في غزة ستستمر لمدة سنتين او ثلاث ويكشف من سيحكمها لاحقا!

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر والهدف منها يترواح بين سببين!

الشعبية:تصريحات العمادي تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه في خدمة المصالح الصهيوأمريكية

إسرائيل تتهم الجهاد بإطلاق الصواريخ على أسدود ونتنياهو يهدد بتدمير حكم حماس

الاحتلال: المقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بـ 3 صواريخ وقصف مدفعي لـ"بيت لاهيا" شمال القطاع

استهداف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق غزة

"يديعوت" تتساءل: هل سيتم إيجاد حل (سياسي/عسكري/ كليهما) لإنهاء مشكلة غزة؟

الأخبار الرئيسية

النيابة تكشف اسباب وفاة اسراء غريب: لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت في جريمة بشعة

نتنياهو: لا مفر من حرب ضد غزة وإسقاط حكم حماس

العمادي يصدر بيانا توضيحيا حول تصريحاته الاخيرة وهذا ما قاله ..

الاستخبارات الإسرائيلية جندت شخصية عربية بارزة تنقل معلومات حساسة

استشهاد مقاوم داخل نفق في غزة