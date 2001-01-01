الظواهري يدعو لشن هجمات ضد إسرائيل والدول الغربية

وكالات

دعا زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري في الذكرى الـ18 لـ"هجمات 11سبتمبر" 2001، الى شن هجمات ضد الأميركيين، والأوروبيين، والإسرائيليين، والروس، وجاءت اقواله بتسجيل بثته مؤسسة "السحاب" الذراع الإعلامية للتنظيم بعنوان "ولايزالون يقاتلونكم"

وقال الظاهري في التسجيل الجديد : "كما يتآمرون ويتحدون ضدنا في كل مكان، يجب أن نطاردهم في كل مكان في الوقت والمكان الذي نختاره. كونوا مبتكرين ومبدعين في أساليبكم".

وتابع الظواهري في التسجيل الجديد مدافعا عن هذه الهجمات "أود أن أسألهم إذا كانوا يعتقدون أننا قتلنا أبرياء في مركز التجارة العالمي، وهذا افتراض خاطئ في البداية، هل كان هؤلاء الذين قتلوا في البنتاغون أبرياء أيضاً؟".

وهاجم الظواهري الجهاديين الذين "خانوا" أفكارهم، كما وصفهم، وانتقدوا هجمات 11 سبتمبر، التي استهدفت مركز التجارة العالمي، ووزارة الدفاع الأمريكية، وتحطمت طائرة في حقل في بنسلفانيا في 11 سبتمبر 2001.

وطالب زعيم القاعدة الجهاديين مهاجمة القوات الغربية في جميع أنحاء العالم.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته الأربعاء بمناسبة احياء الذكرى من "استهداف" الأراضي الأمريكية مرة أخرى وقال إن الرد سيكون غير مسبوق ولم يُر مثله من قبل.

وأضاف "إذا أتوا لبلدنا مرة أخرى، سنذهب إليهم حيث هم، وسنستخدم قوة لم نستخدمها من قبل".

وأكد ترامب "لا أتحدث عن أسلحة نووية، سنريهم أسلحة وقوة لم يروها من قبل".

واسفرت هجمات 11 سبتمبر 2001 قرابة 3000 قتيل ونحو 6000 مصاب عندما شن إرهابيو القاعدة هجوما بطائرات ركاب مختطفة في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.