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بالفيديو .. "It Chapter Two" يتصدر الـ بوكس أوفيس بـ 91 مليون دولار

الخميس 12 سبتمبر 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو .. "It Chapter Two" يتصدر الـ بوكس أوفيس بـ 91 مليون دولار


وكالات / سما /

تصدر فيلم الرعب الامريكي It Chapter Two ،إيرادات شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس اوفيس في الاسبوع الاول من عرضه محققا 91 مليون دولار أمريكي.

وتدور احداث الفيلم بعد 27 عامًا من لقاء نادي الخاسرين مع بيني وايز، المهرِّج المرعب، يقرر أعضاء النادي السبعة لم الشمل من جديد بعد أن صاروا كبارًا، والعودة إلى مسقط رأسهم لمواجهة الشيء من جديد.

الفيلم من بطولة بيل سكارسجارد وجيسيكا شاستاين وجيمس مكافوي وهو الجزء الثاني للفيلم الذي طرح في 2017.

وتراجع فيلم Angel has fallen مركزا واحدا ليحتل المركز الثاني بـ ايرادات وصلت لـ 6 ملايين دولار أمريكي هذا الشهر.

#بوكس أوفيس

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