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بسمة: مش ندمانة على بعدى عن الساحة الفنية

الخميس 12 سبتمبر 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسمة: مش ندمانة على بعدى عن الساحة الفنية


وكالات / سما /

أكدت الفنانة بسمة أنها لم تندم على فترة ابتعادها عن الساحة الفنية. كانت الفنانة بسمة كشفت عن سبب حماسها للمشاركة في بطولة فيلم "ماكو".

وقالت الفنانة بسمة في تصريح لـها ، "كنت اتمنى أن أكون متواجدة بأعمال ولكن ظروفي وقتها لم تكن تسمح ، فقد إنشغلت برعاية إبنتي وقضيت معها فترة رائعة لأنني كنت متفرغة بالكامل لها".

وتابعت الفنانة بسمة "العمل مختلف وتجربة سينمائية جديدة وأتوقع أن تحقق نجاحا وأتمنى أن يتم توفيقي بها، السيناريو والفكرة ودوري المختلف هي الأسباب الرئيسية لحماسي للفيلم".

وأبدت الفنانة بسمة سعادتها بمشاركة "فيلم بعلم الوصول" في مهرجان تورنتو، موضحة أنها خطوة مهمة في مشوارها الفني.

#بسمة

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