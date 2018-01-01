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أم تبيع ولديها التوأم لتشتري جهاز هاتف جديد

الخميس 12 سبتمبر 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أم تبيع ولديها التوأم لتشتري جهاز هاتف جديد


وكالات / سما /

اعتقلت سلطات مقاطعة تشجيانغ الصينية امرأة باعت طفليها حديثي الولادة للتبني. من أجل شراء جهاز هاتف جديد.

ويفيد موقع AsiaOne، بأن هذه الصفقة تمت في شهر سبتمبر عام 2018 . ووفقا للمرأة، ارتكبت هذه الجريمة بسبب تراكم الديون ونقص الأموال، بعد أن تركهما والدهما وهرب فيما رفض أهلها مساعدتها، لأنها أنجبت طفليها بصورة غير شرعية.

استلمت المرأة مبلغ 65 ألف يوان ثمنا للطفلين، وفور اكتمال الصفقة عاد الأب، وأقنعها بضرورة تقسيم المبلغ ليتمكن من تسديد بعض الديون التي بذمته، وما تبقى من المبلغ اشترت به الأم جهاز هاتف جديد.

واكتشفت الشرطة الصينية هذه الصفقة مصادفة عند التحقيق في قضية أخرى. وتم اعتقال الأب والأم معا على الفور، وعثرت الشرطة على التوأم في مقاطعة أنهوي وسلمتهما إلى جديهما.

#هاتف #توأم

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