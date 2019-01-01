الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضّفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير، أن قوّات الاحتلال اقتحمت منزل الشّهيد عادل عطا أبو علان من مدينة الظاهرية في محافظة الخليل، واعتقلت زوجته خولة بدر أبو علّان، ونجله إبراهيم، وابن عمه عدي شاهر أبو علان.

وأضاف ان الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: أحمد الهريمي، وعلاء الهريمي، ومحمد جمال العزة، ومهند أبو عاهور.

فيما اعتقل مواطنان من محافظة رام الله والبيرة، وهما: عثمان سلامة البزار وتحرير العرايشي، علاوة على الشّاب تحدّي نضال الطوخلي من مدينة القدس.