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انعدام الجاذبية يقتل معظم الخلايا السرطانية

الخميس 12 سبتمبر 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انعدام الجاذبية يقتل معظم الخلايا السرطانية


وكالات / سما /

درس علماء معهد سيدني الأسترالي للتكنولوجيا، تأثير انعدام الجاذبية في نمو الخلايا السرطانية، واتضح لهم أن هذه الخلايا تموت في ظروف انعدام الجاذبية من دون استخدام الأدوية.

أجرى علماء معهد سيدني للتكنولوجيا في أستراليا مجموعة تجارب لدراسة تأثير ظروف انعدام الجاذبية في نمو وتطور الخلايا السرطانية وتوصلوا إلى اكتشاف مذهل- 90% من الخلايا السرطانية تموت في ظروف انعدام الجاذبية.

ولإجراء هذه التجارب صمم العلماء جهازا محفزا للجاذبية الصغرى، وضعوا فيه خلايا سرطان المبيض والثدي والأنف والرئة.

وقد بينت نتائج هذه التجارب بعد مضي 24 ساعة موت 80-90% من الخلايا السرطانية تحت تأثير الجاذبية الصغرى.

ووفقا للباحثين، يجب معرفة لماذا تأثير ظروف انعدام الوزن في الخلايا السرطانية أقوى منه في الخلايا السليمة. يعتقد الباحثون أن انخفاض الجاذبية يسبب خللا في آلية الاتصال بين الخلايا، ما يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية. بالنسبة للجسم السليم (مثل رواد الفضاء) يسبب انعدام الجاذبية فقدانا في كتلة العظام.

ويأمل العلماء أن يسمح هذا الاكتشاف المهم بابتكار دواء لعلاج السرطان، يحاكي مفعوله انعدام الجاذبية. ومن أجل ذلك ستجرى تجارب في المحطة الفضائية الدولية.

#الجاذبية #الخلايا السرطانية

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