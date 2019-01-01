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‫شاشة ألعاب منحنية من "إي أو سي"

الخميس 12 سبتمبر 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‫شاشة ألعاب منحنية من "إي أو سي"


وكالات / سما /

أعلنت شركة "إي أو سي AOC" عن إطلاق شاشة الألعاب "سي كيو 21 جي 1 ‫CQ27G1" المنحنية الجديدة بسعر 280 دولارا.

‫وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة المنحنية الجديدة تأتي بقياس ‫27 بوصة وتتمتع بدقة وضوح 2560×1440 بيكسلا ودرجة سطوع 250 قنديلة/متر ‫مربع، في حين تبلغ نسبة التباين 3000:1.

‫كما تمتاز تلك الشاشة بمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هيرتزا، مع ‫زمن استجابة 1 مللي ثانية، مما يجعلها تلبي متطلبات عشاق ألعاب الفيديو.

‫وتدعم الشاشة الجديدة تقنية فري سينك FreeSync وتستقبل إشارات الصورة عبر ‫منفذ "ديسبلي بورت DisplayPort" أو أتش دي أم آي HDMI" كما يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها.

#‫شاشة #ألعاب

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