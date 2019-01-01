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هنية يكشف موعد افتتاح ملعب بيت لاهيا

الخميس 12 سبتمبر 2019 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يكشف موعد افتتاح ملعب بيت لاهيا


غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج, عن موعد افتتاح ملعب بيت لاهيا بحلته الجديدة.

وقال هنية في تصريحات صحافية, إن الملعب سيتم افتتاحه الشهر المقبل, بعد الانتهاء من الإصلاحات على مستوى أعمدة الإنارة والمدرجات.

وأوضح أن بلدة بيت لاهيا, تستحق الكثير من العمل على صعيد الرياضة, لما تقدمه من تضحيات وإنجازات في جميع المستويات.

وثمّن جهود جميع القائمين على إصلاح الملعب, بمن فيهم باسل ناصر، ومحمد قاسم، وأحمد مقبل، وأيمن الهندي، ورائد عوض، وكذلك الطواقم الهندسية والمقاولين.

يشار إلى أن مرحلة تطوير وإنارة ملعب بيت لاهيا بلغت قيمتها نصف مليون دولار, ضمن المنحة السعودية التي أعلن هنية عنها قبل حوالي عام.

 
#عبدالسلام هنية #ملعب بيت لاهيا

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