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مورينيو : ريال مدريد كان أفضل تجاربي التدريبية

الخميس 12 سبتمبر 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو : ريال مدريد كان أفضل تجاربي التدريبية


وكالات / سما /

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الإسباني السابق بأن المرينجي يعد أفضل تجاربه التدريبية حتى الآن، مشيراً إلى أن أهم لحظاته مع الريال كانت التتويج بلقب كأس الملك أمام برشلونة.

وتولى مورينيو مسؤولية تدريب ريال مدريد من 2010، وحتى عام 2013، ونجح في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا مرة، والدوري الإسباني مرة، والسوبر الإسباني مرة.

وتحدث جوزيه مورينيو في تصريحات خاصة لقناة “11” البرتغالية قائلاً “ريال مدريد يعد أفضل تجاربي التدريبية حتى الآن، بسبب ما تعلمته كمدرب، وكرجل، بالإضافة إلى الدروس التي أخذتها في حياتي الشخصية والمهنية، إنها أفضل ذكرى لي في حياتي المهنية، لقد كانت رائعة”.

وأضاف “عندما استلمت مهام تدريب ريال مدريد، قالوا لي أننا نواجه أفضل فريق في العالم على الجانب الآخر، أنهم كانوا يسحقونا -برشلونة- وعلينا تغيير الأمور”.

وتابع “كان علينا أن نمنع برشلونة من سحقنا، وهذا هو السبب الرئيسي في أن نهائي الكأس الذي فزنا به كان هو الأكثر أهمية، لقد فزنا بالدوري وكأس السوبر، ولكن لم يكن هناك شيء مثل كأس الملك”.

#جوزيه مورينيو #ريال مدريد

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