ميسي يكشف عما يحتاجه برشلونة للفوز بدوري الأبطال

وكالات / سما /

يدرك ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، جيداً، أن غياب النجاعة التهديفية في المباريات التي تُلعب بعيداً عن الكامب نو، هو سبب رئيسي لعدم تتويج الفريق الكتالوني ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وخلال مقابلة مطولة أجراها مع صحيفة (سبورت) الإسبانية، قال ميسي: “للفوز بدوري الأبطال أنت تحتاج لأن تسجل دائماً، خاصة في المباريات التي تُلعب خارج القواعد، وهذا ما أتذكره عندما فزنا بالبطولة، فقد كنا نسجل دائماً خارج ملعبنا وكنا متفوقين على الجميع، إذا لم تسجل على ملعب خصمك فسيصبح الأمر صعباً”.

وأوضح كلامه السابق، بالقول: “أعتقد أن هذا هو الدرس المستفاد، كنا نعرف هذا الشيء لأنه واضح بالفعل ولكن في مباراة ليفربول بالموسم الماضي، كان أكثر وضوحاً، التسجيل في ملعب خصمك هو الخطوة المهمة”.

وتابع في نفس السياق: “عندما تحصل على نتيجة جيدة في الذهاب فهذا لا يعني أنك تأهلت، إذ يمكن أن تخسر في الإياب وتخرج من البطولة، فمثلاً، الملاعب الإنجليزية تساعد كثيراً في ديناميات فرقها إذا سارت الأمور بشكل جيد”.

وواصل البولجا تصريحاته: “لقد جئنا من خيبة أمل كبيرة في الأنفيلد، تحدثت بالفعل عن هذا ولكن ربما لم أشرح ابداً ما يجب أن تتعلمه من مباريات مثل هذه.. لقد عشنا حقاً فترات صعبة”.

واختتم بالقول: “على المستوى الشخصي، أرغب في الفوز بلقب آخر في دوري الأبطال، ومن حيث المبدأ أريد الفوز بجميع الألقاب هذا العام ولا أستبعد أي لقب”.