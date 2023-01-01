  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ميسي يكشف عما يحتاجه برشلونة للفوز بدوري الأبطال

الخميس 12 سبتمبر 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يكشف عما يحتاجه برشلونة للفوز بدوري الأبطال


وكالات / سما /

يدرك ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، جيداً، أن غياب النجاعة التهديفية في المباريات التي تُلعب بعيداً عن الكامب نو، هو سبب رئيسي لعدم تتويج الفريق الكتالوني ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وخلال مقابلة مطولة أجراها مع صحيفة (سبورت) الإسبانية، قال ميسي: “للفوز بدوري الأبطال أنت تحتاج لأن تسجل دائماً، خاصة في المباريات التي تُلعب خارج القواعد، وهذا ما أتذكره عندما فزنا بالبطولة، فقد كنا نسجل دائماً خارج ملعبنا وكنا متفوقين على الجميع، إذا لم تسجل على ملعب خصمك فسيصبح الأمر صعباً”.

وأوضح كلامه السابق، بالقول: “أعتقد أن هذا هو الدرس المستفاد، كنا نعرف هذا الشيء لأنه واضح بالفعل ولكن في مباراة ليفربول بالموسم الماضي، كان أكثر وضوحاً، التسجيل في ملعب خصمك هو الخطوة المهمة”.

وتابع في نفس السياق: “عندما تحصل على نتيجة جيدة في الذهاب فهذا لا يعني أنك تأهلت، إذ يمكن أن تخسر في الإياب وتخرج من البطولة، فمثلاً، الملاعب الإنجليزية تساعد كثيراً في ديناميات فرقها إذا سارت الأمور بشكل جيد”.

وواصل البولجا تصريحاته: “لقد جئنا من خيبة أمل كبيرة في الأنفيلد، تحدثت بالفعل عن هذا ولكن ربما لم أشرح ابداً ما يجب أن تتعلمه من مباريات مثل هذه.. لقد عشنا حقاً فترات صعبة”.

واختتم بالقول: “على المستوى الشخصي، أرغب في الفوز بلقب آخر في دوري الأبطال، ومن حيث المبدأ أريد الفوز بجميع الألقاب هذا العام ولا أستبعد أي لقب”.

#ليونيل ميسي

الأكثر قراءة اليوم

ديختر: الحرب القادمة في غزة ستستمر لمدة سنتين او ثلاث ويكشف من سيحكمها لاحقا!

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر والهدف منها يترواح بين سببين!

الاعلام العبري : ترامب أوقف التعاون مع نتنياهو وطرد صديقه بولتون الذي أيد ضم الاغوار

الشعبية:تصريحات العمادي تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه في خدمة المصالح الصهيوأمريكية

إسرائيل تتهم الجهاد بإطلاق الصواريخ على أسدود ونتنياهو يهدد بتدمير حكم حماس

الاحتلال: المقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بـ 3 صواريخ وقصف مدفعي لـ"بيت لاهيا" شمال القطاع

استهداف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق غزة

الأخبار الرئيسية

النيابة تكشف اسباب وفاة اسراء غريب: لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت في جريمة بشعة

نتنياهو: لا مفر من حرب ضد غزة وإسقاط حكم حماس

العمادي يصدر بيانا توضيحيا حول تصريحاته الاخيرة وهذا ما قاله ..

الاستخبارات الإسرائيلية جندت شخصية عربية بارزة تنقل معلومات حساسة

استشهاد مقاوم داخل نفق في غزة