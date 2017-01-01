لهذا السبب .. اسرائيل تدرس وقف التصاريح الطبية لأهالي قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "هارتس" العبرية اليوم الخميس ان اسرائيل تعمل على منع اجراء اي تسوية بخصوص عدد من سكان قطاع غزة المتواجدين بالضفة الغربية واعتبرتهم مقيمين غير شرعيين.

وقالت الصحيفة "اعتبارًا من منتصف العام، فان 2،671 فلسطينيًا من غزة يعيشون في الضفة الغربية بدون تصريح إسرائيلي. تلقى 397 1 منهم تصريح طبي مع مرافقة طبية ولم يعودوا إلى قطاع غزة.

ووفقًا لمكتب المدعي العام الاسرائيلي، فإن الغالبية العظمى من متلقي التصاريح للاحتياجات الطبية الذين لم يعودوا إلى القطاع قد فعلوا ذلك منذ عام 2017.

وفي الالتماس الذي قدم الى المحكمة العليا الاسرائيلية لرفض منح التصاريح الطبية وعدت اسرائيل بمعاجلة الموقف وقالت إنها أدرجت في اعتباراتها رفض منح تصريح الدخول إلى الضفة الغربية خوفًا من عدم العودة إلى غزة".