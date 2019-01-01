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فينجر يشيد بالنني رغم رحيله عن أرسنال

الخميس 12 سبتمبر 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فينجر يشيد بالنني رغم رحيله عن أرسنال


وكالات / سما /

أشاد الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي بلاعب خط الوسط المصري الدولي محمد النني، على الرغم من رحيله عن المدفعجية هذا الصيف وانتقاله إلى بيشكتاش التركي.

وقال فينجر في تصريحات نقلها موقع “كوت أوفسايد” الإنجليزي التي أشاد فيها بالنني ووصفه بأنه لاعب خط وسط عصري.

وانتقل النني إلى بيشكتاش التي بعدما فشل في الحصول على فرصة مع المدرب أوناي إيمري، الذي أبلغه بشكل صريح بأنه ليس ضمن حساباته ما دفعه للرحيل لاحقا.

وقال فينجر عن النني: “النني لاعب خط وسط عصري.. إنه يعمل بجهد من أجل الفريق”.

وأضاف: “مقوماته البدنية أيضا مهمة للغاية، وكذلك تمريراته مباشرة وتساعد الفريق في المناطق الهجومية”.

#محمد النني #أرسنال

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