مانشستر سيتي يُكرم كومباني بتمثال واسم طريق !

وكالات / سما /

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تكريم قائده السابق، فينسان كومباني بإنشاء تمثال له وتسمية طريق على اسمه.

ورحل قلب الدفاع الصلب البلجيكي عن صفوف النادي المانشستراوي في نهاية موسم 2018-2019 بعدما ساعد السكاي بلوز على الحصول على الرباعية المحلية في إنجلترا، وانضم كومباني إلى صفوف أندرلخت البلجيكي كلاعب ومدرب.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً إلى مانشستر لحضور مباراة تكريمه يوم الأربعاء، والتي غاب عنها بسبب إصابة في أوتار الركبة !.

وكشف أزرق مانشستر أنه سوف يكرم كومباني لعطائه الكبير للنادي بإنشاء تمثال له، بالإضافة إلى تسمية طريق في مركز تدريب النادي “هلال فينسنت كومباني”.

وعلق كومباني على هذا التكريم في حديث إلى الموقع الرسمي لنادي ملعب الاتحاد قائلاً “إنه لشرف لا يُصدق أن يتم تكريمي من قبل هذا النادي الخاص بهذه الطريقة”.

وأضاف “الرحلة التي مررنا بها على مدار 11 عاماً في مانشستر، غيرت حياتي وأنا مسرور لأنني لعبت دوري الصغير في تغيير مسار تاريخ هذا النادي خلال ذلك الوقت”.