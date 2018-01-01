  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر سيتي يُكرم كومباني بتمثال واسم طريق !

الخميس 12 سبتمبر 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يُكرم كومباني بتمثال واسم طريق !


وكالات / سما /

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تكريم قائده السابق، فينسان كومباني بإنشاء تمثال له وتسمية طريق على اسمه.

ورحل قلب الدفاع الصلب البلجيكي عن صفوف النادي المانشستراوي في نهاية موسم 2018-2019 بعدما ساعد السكاي بلوز على الحصول على الرباعية المحلية في إنجلترا، وانضم كومباني إلى صفوف أندرلخت البلجيكي كلاعب ومدرب.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً إلى مانشستر لحضور مباراة تكريمه يوم الأربعاء، والتي غاب عنها بسبب إصابة في أوتار الركبة !.

وكشف أزرق مانشستر أنه سوف يكرم كومباني لعطائه الكبير للنادي بإنشاء تمثال له، بالإضافة إلى تسمية طريق في مركز تدريب النادي “هلال فينسنت كومباني”.

وعلق كومباني على هذا التكريم في حديث إلى الموقع الرسمي لنادي ملعب الاتحاد قائلاً “إنه لشرف لا يُصدق أن يتم تكريمي من قبل هذا النادي الخاص بهذه الطريقة”.

وأضاف “الرحلة التي مررنا بها على مدار 11 عاماً في مانشستر، غيرت حياتي وأنا مسرور لأنني لعبت دوري الصغير في تغيير مسار تاريخ هذا النادي خلال ذلك الوقت”.

#مانشستر سيتي #كومباني

الأكثر قراءة اليوم

ديختر: الحرب القادمة في غزة ستستمر لمدة سنتين او ثلاث ويكشف من سيحكمها لاحقا!

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر والهدف منها يترواح بين سببين!

الاعلام العبري : ترامب أوقف التعاون مع نتنياهو وطرد صديقه بولتون الذي أيد ضم الاغوار

الشعبية:تصريحات العمادي تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه في خدمة المصالح الصهيوأمريكية

الاحتلال: المقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بـ 3 صواريخ وقصف مدفعي لـ"بيت لاهيا" شمال القطاع

استهداف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق غزة

وزير إسرائيلي : نحن ملزمون بالذهاب إلى حرب بغزة

الأخبار الرئيسية

العمادي يصدر بيانا توضيحيا حول تصريحاته الاخيرة وهذا ما قاله ..

الاستخبارات الإسرائيلية جندت شخصية عربية بارزة تنقل معلومات حساسة

استشهاد مقاوم داخل نفق في غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

إسرائيل تتهم الجهاد بإطلاق الصواريخ على أسدود ونتنياهو يهدد بتدمير حكم حماس في غزة