الاحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة الشهر الماضي

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته 0.31% خلال شهر أب/أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بواقع 0.32% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.28% في قطاع غزة، وبنسبة 0.15% في القدس.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في بيان، أعده بهذا الخصوص، السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 8.74%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.58%، وأسعار البيض بنسبة 4.41%، وأسعار الدرنيات بنسبة 3.10%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.36%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.73%، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز بمقدار 1.18%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.81%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2019 مع نظيره من العام 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.87%، بواقع 1.98% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.81% في القدس، وبنسبة 1.14% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة ارتفاعا نسبته 0.32% خلال شهر آب 2019 مقارنة مع شهر تموز 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.29%، وأسعار الدرنيات بنسبة 4.79%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.16%، وأسعار البيض بنسبة 3.06%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.60%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.68%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 0.60%..

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا نسبته 0.28% خلال الشهر المرصود، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار البيض بنسبة 7.62%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.26%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.81%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.64%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.74%، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز بمقدار 3.35%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 2.44%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعا نسبته 0.15% مقارنة مع شهر تموز 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.62%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.23%، وأسعار الأرز بنسبة 2.39%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.57%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.41%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.37%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 1.08%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.27%