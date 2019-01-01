الاحتلال يقتحم مكتب "الديمقراطية" ويستولي على تسجيلات كاميرات في رام الله

رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مكتب الجبهة الديمقراطية في مدينة رام الله.

وذكرت مصادر إعلاميه ، إن قوات الاحتلال اقتحم مكتب "الديمقراطية" في عمارة طنوس وسط المدينة، وعاثت فيه فسادا، واستولت على بعض محتوياته.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت في المدينة عقب الاقتحام، اطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، حي أم الشرايط في مدينة رام الله، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحالات التجارية.