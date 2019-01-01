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مقتل شاب في كفر قاسم

الخميس 12 سبتمبر 2019 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب في كفر قاسم


القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب جهاد أبو جابر (26 عامًا)، فجر اليوم الخميس، جرّاء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أمام منزل عائلته في كفر قاسم داخل الخط الأخضر.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن القتيل كان خارجًا من منزل عائلته إلى عمله، قبل أن يطلق عليه عدة رصاصات أدت لمقتله على الفور.

كما تجدر الإشارة إلى أن ضحية الجريمة اليوم  هو القتيل الثالث في العائلة خلال الشهور الأخيرة.

وكان ابنه عمه رامي أبو جابر (32 عاما) قد قتل كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد انفجار عبوة ناسفة في شاحنته.

وفي مطلع تموز/ يوليو الماضي قتل أحمد أبو جابر (62 عاما)، عم جهاد، بعد أن تعرض لإطلاق النار في مكان عمله في  المنطقة الصناعية في المدينة.

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