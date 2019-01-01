  1. الرئيسية
  2. الرياضة

هنية يهنئ فدائي فلسطين لكرة الطائرة بعد فوزهم على الإمارات في البطولة العربية

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهنئ فدائي فلسطين لكرة الطائرة بعد فوزهم على الإمارات في البطولة العربية


غزة / سما /

هنأ عبد السلام هنية، شباب المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة بعد فوزهم على المنتخب الإماراتي بنتيجة 3/1 ضمن مباريات البطولة العربية لكرة الطائرة المقامة في الأردن.

وبارك هنية، للجهاز الفني للمنتخب الوطني على جهودهم الواضحة للإرتقاء باللعبة، وكذلك للاعبي وشباب المنتخب على أدائهم المميز وتحقيق الفوز الغالي.

وأكد هنية، أنه رغم العراقيل التي مر بها منتخب الشباب بعدم تجمع لاعبي شطري الوطن بسبب منع الاحتلال الاسرائيلي لحرية التنقل، وبالرغم من قلة الإمكانيات المتطورة، إلا أن المنتخب قدم أداء مشرف ونموذج يحتذى به لكرة الطائرة الفلسطينية.

وأهدى هنية، فوز المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة إلى أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الذين يرسمون طريق النصر والتحرير بدمائهم الذكية.

وتمنى هنية، أن تكون هذه الأسماء على ذات المستوى والأداء لتمثيل المنتخب الأول في السنوات القادمة، لما يتمتع به لاعبونا من خبرة وروح عالية في تحقيق التطور والفوز، مثمناً دور اللجنة الأولمبية وقيادتها الحكيمة في تطوير اللعبة.

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري : ترامب أوقف التعاون مع نتنياهو وطرد صديقه بولتون الذي أيد ضم الاغوار

هآرتس : القذافي يتقلب مسرورًا في قبره

طائرات الاحتلال تقصف 15 موقعا للمقاومة في غزة

الاحتلال: المقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بـ 3 صواريخ وقصف مدفعي لـ"بيت لاهيا" شمال القطاع

الليكود يدافع عن هروب نتنياهو إلى أحد الملاجئ في أسدود

وزير إسرائيلي : نحن ملزمون بالذهاب إلى حرب بغزة

العوض : اموال العمادي تعزز الانقسام وخلافاته مع حماس حول التهدئة واضحة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تتهم الجهاد بإطلاق الصواريخ على أسدود ونتنياهو يهدد بتدمير حكم حماس في غزة

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر والهدف منها يترواح بين سببين!

استهداف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق غزة

ديختر: الحرب القادمة في غزة ستستمر لمدة سنتين او ثلاث سنوات ويكشف من سيحكمها لاحقا!

الشعبية:تصريحات العمادي تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه في خدمة المصالح الصهيوأمريكية