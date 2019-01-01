هنية يهنئ فدائي فلسطين لكرة الطائرة بعد فوزهم على الإمارات في البطولة العربية

غزة / سما /

هنأ عبد السلام هنية، شباب المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة بعد فوزهم على المنتخب الإماراتي بنتيجة 3/1 ضمن مباريات البطولة العربية لكرة الطائرة المقامة في الأردن.

وبارك هنية، للجهاز الفني للمنتخب الوطني على جهودهم الواضحة للإرتقاء باللعبة، وكذلك للاعبي وشباب المنتخب على أدائهم المميز وتحقيق الفوز الغالي.

وأكد هنية، أنه رغم العراقيل التي مر بها منتخب الشباب بعدم تجمع لاعبي شطري الوطن بسبب منع الاحتلال الاسرائيلي لحرية التنقل، وبالرغم من قلة الإمكانيات المتطورة، إلا أن المنتخب قدم أداء مشرف ونموذج يحتذى به لكرة الطائرة الفلسطينية.

وأهدى هنية، فوز المنتخب الفلسطيني لكرة الطائرة إلى أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الذين يرسمون طريق النصر والتحرير بدمائهم الذكية.

وتمنى هنية، أن تكون هذه الأسماء على ذات المستوى والأداء لتمثيل المنتخب الأول في السنوات القادمة، لما يتمتع به لاعبونا من خبرة وروح عالية في تحقيق التطور والفوز، مثمناً دور اللجنة الأولمبية وقيادتها الحكيمة في تطوير اللعبة.