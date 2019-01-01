قناة عبرية: اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر والهدف منها يترواح بين سببين!

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم الاربعاء، أن اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر، موضحة أن سبب اطلاقها يترواح بين سببين.

ونقلت القناة عن مسؤول عسكري قوله: إن المنظمات في قطاع غزة تستغل الحساسية خلال فترة الانتخابات، ووفقا للتقديرات فإن إطلاق الصواريخ على الجنوب سيستمر.

وقال غال بيرغرالمراسل العسكري للقناة في الجنوب، "في حماس ينفون المسؤولية عن إطلاق الصواريخ على "إسرائيل"، لكنهم يحتفلون بنتائجها."

وأوضح أن تقديرات سبب إطلاق الصوارايخ تتراوح بين استغلال حساسية الفترة الحالية للانتخابات الإسرائيلية، وبين استياء حماس من الرسائل التي نقلها الوفد المصري.