  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر والهدف منها يترواح بين سببين!

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر والهدف منها يترواح بين سببين!


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم الاربعاء، أن اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر، موضحة أن سبب اطلاقها يترواح بين سببين.

ونقلت القناة عن مسؤول عسكري قوله: إن المنظمات في قطاع غزة تستغل الحساسية خلال فترة الانتخابات، ووفقا للتقديرات فإن إطلاق الصواريخ على الجنوب سيستمر.

وقال غال بيرغرالمراسل العسكري للقناة في الجنوب، "في حماس ينفون المسؤولية عن إطلاق الصواريخ على "إسرائيل"، لكنهم يحتفلون بنتائجها."

وأوضح أن  تقديرات سبب إطلاق الصوارايخ تتراوح بين استغلال حساسية الفترة الحالية للانتخابات الإسرائيلية، وبين استياء حماس من الرسائل التي نقلها الوفد المصري.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: المقاومة تقصف عسقلان واسدود بالصواريخ وهروب نتنياهو اثناء تواجده في اسدود

الاعلام العبري : ترامب أوقف التعاون مع نتنياهو وطرد صديقه بولتون الذي أيد ضم الاغوار

هآرتس : القذافي يتقلب مسرورًا في قبره

طائرات الاحتلال تقصف 15 موقعا للمقاومة في غزة

الاحتلال: المقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بـ 3 صواريخ وقصف مدفعي لـ"بيت لاهيا" شمال القطاع

استطلاعان: "عوتسما يهوديت" يتجاوز نسبة الحسم و"كاحول لافان" تتصدر

الليكود يدافع عن هروب نتنياهو إلى أحد الملاجئ في أسدود

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تتهم الجهاد بإطلاق الصواريخ على أسدود ونتنياهو يهدد بتدمير حكم حماس في غزة

thumb (1)

اسرائيل تتهم الجهاد باطلاق الصواريخ اثناء وجود نتنياهو

استهداف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق غزة

ديختر: الحرب القادمة في غزة ستستمر لمدة سنتين او ثلاث سنوات ويكشف من سيحكمها لاحقا!

الشعبية:تصريحات العمادي تكشف عن دوره الخبيث والمشبوه في خدمة المصالح الصهيوأمريكية