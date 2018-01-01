هنية يعلن عن موعد افتتاح ملعب بيت لاهيا

غزة / سما/

أعلن عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، أن الشهر المقبل سيشهد إفتتاح ملعب بيت لاهيا بحلته الجديدة.

وأكد هنية، أن بلدة بيت لاهيا وجمهورها الرياضي، وسام فخر واعتزاز، وتستحق الكثير من العمل وبذل الجهد نظراً لما تقدمه من تضحيات وانجازات على كل المستويات.

وشكر هنية، المملكة العربية السعودية ودولة اليابان متمثلة بسفيرها في دولة فلسطين، ودولة قطر وكوادرها الرياضية، وذلك مع انتهاء المرحلة الأخيرة من تتطوير البنية التحتية.

وثمن هنية، دور وجهود الأستاذ باسل ناصر، والمهندس محمد قاسم، والسيد أحمد مقبل، والمهندس أبو خالد جودة، والمهندس أيمن الهندي، والمهندس رائد عوض، والطواقم الهندسية والمقاولون، على تسهيل مهام انجاز وتطوير البنية التحتية الرياضية.

الجدير ذكره، أن تطوير وإنارة ملعب بيت لاهيا جاء بمبلغ نصف مليون دولار ، ضمن منحة المملكة العربية السعودية التي أعلن عنها "هنية" مسبقا ضمن خطة تطوير البنية التحتية الرياضية في العام 2018م.