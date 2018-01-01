  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يعلن عن موعد افتتاح ملعب بيت لاهيا

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعلن عن موعد افتتاح ملعب بيت لاهيا


غزة / سما/

أعلن  عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، أن الشهر المقبل سيشهد إفتتاح ملعب بيت لاهيا بحلته الجديدة.

وأكد هنية، أن بلدة بيت لاهيا وجمهورها الرياضي، وسام فخر واعتزاز، وتستحق الكثير من العمل وبذل الجهد نظراً لما تقدمه من تضحيات وانجازات على كل المستويات.

وشكر هنية، المملكة العربية السعودية ودولة اليابان متمثلة بسفيرها في دولة فلسطين، ودولة قطر وكوادرها الرياضية، وذلك مع انتهاء المرحلة الأخيرة من تتطوير البنية التحتية.

وثمن هنية، دور وجهود الأستاذ باسل ناصر، والمهندس محمد قاسم، والسيد أحمد مقبل، والمهندس أبو خالد جودة، والمهندس أيمن الهندي، والمهندس رائد عوض، والطواقم الهندسية والمقاولون، على تسهيل مهام انجاز وتطوير البنية التحتية الرياضية.

الجدير ذكره، أن تطوير وإنارة ملعب بيت لاهيا جاء بمبلغ نصف مليون دولار ، ضمن منحة المملكة العربية السعودية التي أعلن عنها "هنية" مسبقا ضمن خطة تطوير البنية التحتية الرياضية في العام 2018م.

0

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: المقاومة تقصف عسقلان واسدود بالصواريخ وهروب نتنياهو اثناء تواجده في اسدود

الاعلام العبري : ترامب أوقف التعاون مع نتنياهو وطرد صديقه بولتون الذي أيد ضم الاغوار

هآرتس : القذافي يتقلب مسرورًا في قبره

طائرات الاحتلال تقصف 15 موقعا للمقاومة في غزة

الاحتلال: المقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بـ 3 صواريخ وقصف مدفعي لـ"بيت لاهيا" شمال القطاع

استطلاعان: "عوتسما يهوديت" يتجاوز نسبة الحسم و"كاحول لافان" تتصدر

الليكود يدافع عن هروب نتنياهو إلى أحد الملاجئ في أسدود

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تتهم الجهاد بإطلاق الصواريخ على أسدود ونتنياهو يهدد بتدمير حكم حماس في غزة

thumb (1)

اسرائيل تتهم الجهاد باطلاق الصواريخ اثناء وجود نتنياهو

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر والهدف منها يترواح بين سببين!

استهداف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق غزة

ديختر: الحرب القادمة في غزة ستستمر لمدة سنتين او ثلاث سنوات ويكشف من سيحكمها لاحقا!