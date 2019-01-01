الاعلام العبري: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. والجيش انطلاق صفارات الانذار بالخطأ

غزة / سما/

عقب جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء، على انطلاق صفارات الانذار في ساحل عسقلان، موضحا أن صفارات الانذار انطلقت في مدينة عسقلان المحتلة بالخطأ.

وكانت مصادر اعلام عبرية قد زعمت ، مساء الاربعاء، أن صفارات الانذار قد دوت في ساحل عسقلان جراء اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الغلاف.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، انه سمع دوي انفجارات في المنطقة الصناعية جنوب عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار.

فيما اوردت القناة 13 العبرية، أن هناك سقوط لصواريخ في منطقة مفتوحة في موشاف مفكيعيم جنوب عسقلان