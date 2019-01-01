الرجوب يتلقى رسالة شكر من رئيس الاتحاد الدولي للإعلام الرياضي

رام الله / سما /

تلقى رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، رسالة شكر من رئيس الاتحاد الدولي للإعلام الرياضي، جياني ميرلو، على جهوده التي بذلها في سبيل التنظيم الناجح لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، والذي عقد في الرابع من الشهر الجاري، وأسفر عن انتخاب مجلس إدارة الاتحاد.

وأعرب ميرلو، حسب بيان أصدره إعلام اللجنة الأولمبية، اليوم الأربعاء، عن امتنانه وتقديره لما قدمه اللواء الرجوب من جهود في سبيل الدفاع عن حرية واستقلال الاعلام الرياضي في فلسطين، آملا أن يستمر العمل المشترك بين الاتحادين الفلسطيني والدولي في سبيل النهوض بالإعلام الرياضي.

كما ثمن تعهد الرجوب بالحفاظ على اتحاد الاعلام الرياضي الفلسطيني كيانا مستقلا، وطنيا، ومهنيا .