مكرمة رئاسية لأسر الشهداء والأسرى وللحالات الإنسانية في محافظة جنين

جنين / سما /

تسلم نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الأربعاء، حقائب وقرطاسية مدرسية من مسؤولة ملف المساعدات الإنسانية في مكتب الرئاسة اللواء رائدة الفارس، لطلبة المدارس من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الإنسانية المعوزة والقرى المهمشة.

وشكر أبو الرب، باسم محافظ جنين أكرم الرجوب، اللواء الفارس، مؤكدا أن سيادة الرئيس محمود عباس يضع احتياجات الفئات المهمشة على سلم أولوياته، ويسعى إلى التخفيف من معاناة شعبنا خاصة فيما يخص القطاع التعليمي.

من جهتها، قالت الفارس إن الرئيس عباس يتابع بشكل مستمر كافة متطلبات أبناء شعبه، ويسعى إلى تقديم العون لجميع من يطلب المساعدة من الحالات الإنسانية والأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة أسر الشهداء والأسرى.