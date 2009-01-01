  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالصور.. القيادي عدنان يطالب اشتية بالتحرك نصرة للأسرى قبل فوات الأوان

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. القيادي عدنان يطالب اشتية بالتحرك نصرة للأسرى قبل فوات الأوان


طولكرم / سما /

شارك العشرات من المواطنين بفعالية تضامنية مع الأسرى المضربين تم تنظيمها خلال الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الثلاثاء بمدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

ورفع المشاركون صور الأسرى المضربين عن الطعام وصور شهيد الحركة الأسيرة بسام السايح، معبرين عن غضبهم الشديد واستنكارهم لما أصاب الشهيد السايح وضعف التضامن معه في حياته واستشهاده، وشهدت الوقفة التضامنية مشاركة العديد من أهالي الأسرى المرضى كعائلة الأسير معتصم رداد وكذلك عدد من عائلات الأسرى المضربين عن الطعام وبالتحديد عائلتي الأسيرين المضربين عن الطعام طارق قعدان وسلطان خلوف.

وعلى هامش الوقفة التضامنية طالب خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد شتية رئيس الوزراء الفلسطيني بالتحرك لإنقاذ حياة الأسرى المرضى والمضربين قبل أن ينعى لشعبنا شهيدًا جديدًا من الأسرى في سجون الاحتلال.

وأضاف عدنان أن الشهيد الأسير بسام السايح ينادي فينا بحرية الأسرى وإنقاذ الأخوين الأسيرين المريضين معتصم رداد وسامي أبو دياك.

وحذر  عدنان من تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام لاسيما الأسير سلطان خلوف الذي دخلت حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد، وأصبحت حياته مهددة وقد يفقدها في أي لحظة، وقد تم نقله مؤخراً لمشفى كابلان في الداخل المحتل.

4
3
2

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: المقاومة تقصف عسقلان واسدود بالصواريخ وهروب نتنياهو اثناء تواجده في اسدود

جريمة بشعة تهز الاردن.. أب يضع حدا لحياته وطفلته بالقفز من الطابق الرابع

واشنطن: لا نتدخل أو نمنع حكومتكم من التصرف ضد غزة

هآرتس : القذافي يتقلب مسرورًا في قبره

نتنياهو : سنضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت الى إسرائيل حال تشكيلي الحكومة القادمة

ردود فعل فلسطينية على تصريحات نتنياهو بشأن ضم "مستوطنات الضفة وغور الأردن"!

استطلاعان: "عوتسما يهوديت" يتجاوز نسبة الحسم و"كاحول لافان" تتصدر

الأخبار الرئيسية

الاحتلال: المقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بـ 3 صواريخ وقصف مدفعي لـ"بيت لاهيا" شمال القطاع

580

الاعلام العبري : ترامب أوقف التعاون مع نتنياهو وطرد صديقه بولتون الذي أيد ضم الاغوار

اسراء

بالوثائق.. تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة "اسراء غريب"

الجهاد الاسلامي : المقاومة الفلسطينية ستبقى اللغة التي تحكم علاقتنا بالكيان الطارئ

طائرات الاحتلال تقصف 15 موقعا للمقاومة في غزة