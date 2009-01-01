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الشرطة تقبض على شخص فار من وجه العدالة بتهمة النصب والاحتيال بقيمة 14 مليون شيكل

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخص فار من وجه العدالة بتهمة النصب والاحتيال بقيمة 14 مليون شيكل


القدس المحتلة / سما /

قبض الشرطة اليوم الاربعاء على شخص صادر بحقه اوامر حبس بقيمة 14 مليون شيكل و300 الف دولار امريكي  من سكان بيرنبالا شمال غرب القدس المحتلة.   

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه و بناء على معلومات  للمباحث العامة والشرطة القضائية حول تواجد شخص فار من وجه العدالة وصادر بحقه أمر حبس لعدم دفع الدين بقيمة 14 مليون شيكل من البنك الاهلي الاردني ، و300 الف دولار من احد المواطنين تم نصب كمين له داخل بلدة بير نبالا على الطريق الواصل الى معبر الجيب متوجها الى داخل القدس بمركبته الخاصة وحين وصولها تم ايقاف المركبة وتوقيفه حسب الاصول .

وأكد أنه تم تسليمه الى الجهات المختصة لتنفيذ المقتضى القانوني بحقه اصولا.

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