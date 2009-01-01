سوريا تدين بشدة عزم نتنياهو ضم أراض من الضفة

دمشق /سما/

أدانت سوريا بشدة إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدة أنه يأتي في سياق الطبيعة التوسعية للاحتلال، وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها تدين بشدة إعلان نتنياهو عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، في انتهاك سافر للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت ان إعلان نتنياهو يأتي في سياق الطبيعة التوسعية للاحتلال وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية والتي تشكل صفقة القرن أحدث تجلياتها بالتواطؤ والمشاركة الفاعلة للإدارة الأميركية التي لم تعد تخفي عداءها المستحكم للأمة العربية وتآمرها على حقوقها ومصالحها ومستقبلها.

وتابعت، إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد وقوفها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه من براثن الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، فإنها تؤكد أن الوضع العربي الراهن مكن الاحتلال من المضي في عدوانه المتواصل على الأمة العربية.