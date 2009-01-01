الأعراج: قرار الاحتلال إعطاء صلاحيات لقائد الجيش باحتجاز جثامين الشهداء جريمة حرب

رام الله / سما /

قال مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الاعرج إن قرار محكمة الاحتلال إعطاء صلاحيات لقائد جيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء هو جريمة حرب وعقاب جماعي بحق ابناء شعبنا، معتبرًا أنه قرار سياسي عنصري بامتياز وتخبط إسرائيلي يقوم على الكذب والخداع.

وأضاف الاعرج لإذاعة فلسطين الرسمية أن حكومة الاحتلال تعتقد أن هذا القرار سيعمل على كسر عزيمة أبناء شعبنا والقول إن من يرتقي شهيدًا في مقاومة الاحتلال سيكون مصيره في الثلاجات ولن يكون له عرس وطني، مشددًا على ضرورة تفعيل سبل النضال في كل يوم لاسترداد جثامين الشهداء.