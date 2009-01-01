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الاحتلال يهدم مساكن ويغلق طرقًا جنوب الخليل

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم مساكن ويغلق طرقًا جنوب الخليل


الخليل / سما /

 هدمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، عددًا من المساكن والخيام السكنية، كما قامت بإغلاق عدد من الطرق بالسواتر الترابية في مناطق مسافر يطا جنوب الخليل، واعتقلت رئيس مجلس قروي اللتوانة.

وقال راتب الجبور منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل إن قوات الاحتلال هدمت في منطقة الركيزة غرفة للخلايا الشمسية، كما هدمت غرفًا سكنية في منطقة المفقرة، حيث تم هدم غرفتين للمواطن محمود حسين حمامدة وغرفة سكنية وخيمة للمواطن ماهر خليل حمامدة وغرفة للمواطن قاسم الحمامدة.

وتابع الجبور أن جنود الاحتلال قاموا في خلة الضبع بهدم غرفة للمواطن جابر علي دبابسة وغرفة لشقيقه عامر علي دبابسة، وتم الاعتداء عليهما بالضرب وتم نقل المواطن عامر بواسطة سيارة إسعاف الهلال الاحمر إلى مستشفى أبو الحسن القاسم لتلقي العلاج، كما تم اعتقال رئيس مجلس قروية اللتوانة محمد ربعي (40 عامًا).

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى الطريق الالتفافي رقم 60 بالسواتر الترابية، كما دمّر جنود الاحتلال شبكة المياه بين قرية اللتوانة ومسافر يطا ومصادرة سيارة مجلس قروي المسافر.

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