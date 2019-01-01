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ابو هولي: نمول مشاريع جديدة لـ 14 مخيما بقيمة مليون شيكل

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو هولي: نمول مشاريع جديدة لـ 14 مخيما بقيمة مليون شيكل


غزة / سما/


باشرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ رزمة مشاريع جديدة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.
واوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين  الدكتور احمد ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان المشاريع ستمول ضمن المخصصات الاضافية من المنحة الطارئة للمخيمات بقيمة مليون شيكل والتي ستشمل اربعة عشرة مخيم .
واوضح ان من ضمن المشاريع الممولة مشروع استكمال اعمال انشاء قاعات اللجنة الشعبية للخدمات بمخيم قدورة في محافظة رام الله ، بالإضافة الى مشروع تطوير وتأهيل مركز الشباب الاجتماعي في مخيم العين في محافظة نابلس ومشروع لصالح اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين في مخيم الجلزون بالاضافة الى أعمال صيانة وتشطيب وتأهيل لمبنى اللجنة الشعبية في ذات المخيم. 
 ولفت الى ان استكمال تنفيذ المشاريع في باقي المخيمات بعد انتهاء اللجان الشعبية من تحديد اولوية المشاريع التي ستنفذها داخل المخيمات .
و اشار د. ابو هولي الى ان مشروع انشاء مصنع انتاج وتعبئة مياه لمخيم الفارعة لايزال العمل متواصلا لإنجازه قبل نهاية العام لافتا الى ان قيمة التكلفة الانشائية المشروع 445 الف دولار 
 واكد على ان دائرة شؤون اللاجئين ستواصل العمل مع الاطراف المانحة والوزارات المختصة   لتنفيذ مشاريع حيوية ذات اولوية في المخيمات تستفيد منها اوسع شريحة من اللاجئين الفلسطينيين بما يعزز صمودهم ويخفف من معانتهم ويؤمن لهم الحياة الكريمة .
ونوه الى ان المشاريع التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين خارج نطاق عمل  الأونروا .
وثمن د. ابو هولي اللجان الشعبية في المخيمات على ما تقدمه من خدمات وعلى دورها الحيوي والمهم في متابعة قضايا اللاجئين ومعالجة مشاكلهم وتحديد المشاريع ذات الاولوية وفق الحاجة الملحة للاجئين التي تصب في خدمتهم .
 

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