شؤون اللاجئين تمول مشاريع حيوية جديدة لـ14 مخيما بقيمة مليون شيقل

الضفة المحتلة / سما /

باشرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بتنفيذ رزمة مشاريع جديدة في 14 مخيما للاجئين في الضفة الغربية، بقيمة مليون شيقل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن المشاريع ستمول ضمن المخصصات الإضافية من المنحة الطارئة للمخيمات بقيمة مليون شيقل، والتي ستشمل أربعة عشر مخيما.

وأوضح أن من ضمن المشاريع الممولة مشروع استكمال أعمال إنشاء قاعات اللجنة الشعبية للخدمات بمخيم قدورة في محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة لمشروع تطوير وتأهيل مركز الشباب الاجتماعي في مخيم العين في محافظة نابلس، ومشروع لصالح اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين في مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة، بالإضافة لأعمال صيانة وتشطيب وتأهيل لمبنى اللجنة الشعبية في ذات المخيم.

ولفت إلى أن تنفيذ المشاريع في باقي المخيمات سيستكمل بعد انتهاء اللجان الشعبية من تحديد أولوية المشاريع التي ستنفذها.

وأشار أبو هولي إلى أن العمل ما زال متواصلا في مشروع إنشاء مصنع انتاج وتعبئة مياه لمخيم الفارعة، وذلك لإنجازه قبل نهاية العام، لافتا إلى أن التكلفة الإنشائية للمشروع تصل إلى 445 ألف دولار أميركي.

وأكد أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل العمل مع الاطراف المانحة والوزارات المختصة لتنفيذ مشاريع حيوية ذات أولوية في المخيمات، تستفيد منها أوسع شريحة من اللاجئين.

ونوه إلى أن هذه المشاريع هي خارج نطاق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".