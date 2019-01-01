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الاتحاد الأوروبي: خطة نتنياهو لضم غور الأردن تقوض فرص السلام

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: خطة نتنياهو لضم غور الأردن تقوض فرص السلام


القدس المحتلة / سما /

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أن تعهد رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل يقوض فرص السلام في المنطقة.

أدان الفلسطينيون وكذلك المملكة العربية السعودية والأردن وتركيا بشدة تصريحات نتنياهو، أمس الثلاثاء، وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يعترف بأي تغيير في حدود كيان الاحتلال لم يتفق عليه الطرفان.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح لفرانس برس الأربعاء، إن: "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس، غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم".

وأكد نتنياهو في خطاب متلفز نيته ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه.

ومن شأن هذه الخطوات أن تقضي فعليًا على أي أمل متبقٍ لحل الدولتين بهدف إنهاء الاحتلال الذي كان لفترة طويلة محور الدبلوماسية الدولية.

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