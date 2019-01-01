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أخبار سيئة لبرشلونة بخصوص حالة ميسي !

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخبار سيئة لبرشلونة بخصوص حالة ميسي !


وكالات / سما /

أصبحت مشاركة ليونيل ميسي مهاجم برشلونة صعبة للغاية مع غيابه المتواصل عن التدريب قبل أيام قليلة على المواجهة ضد فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وسيتعين على أنطوان جريزمان الانتظار لبضعة أيام لرؤية حلمه باللعب إلى جانب ميسي ، والذي لم يتحصل حتى الآن على التصريح الطبي بسبب عدم تعافيه من إصابة يعاني منها في ربلة الساق.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن تعافي النجم الأرجنتيني جاء أبطأ مما كان متوقعاً ، لذلك قرر الجهاز الطبي التابع لبرشلونة استبعاده من مباراة يوم السبت ضد فالنسيا خوفاً من أي انتكاسة جديدة.

وتؤكد صحيفة “سبورت” الإسبانية من ناحية أخرى أن لويس سواريز جاهز للمشاركة في المباراة القادمة على ملعب كامب نو ، حيث سيلعب في التشكيلة الأساسية في خط الهجوم إلى جانب جريزمان.

وغاب ميسي عن برشلونة منذ إصابته في الخامس من أغسطس الماضي خلال أول تدريب هذا الموسم ، ولم يظهر منذ ذلك الوقت في أي مران وخسر ثلاث مباريات ضد أتلتيك بلباو، ريال بيتيس وأوساسونا.

ويتمثل التحدي الأول في الوقت الحالي في إمكانية مشاركة ميسي في دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء المقبل ، على الرغم من أن أحدا في نادي برشلونة يجرؤ على ضمان ذلك.

#ليونيل ميسي #برشلونة

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