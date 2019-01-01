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الاونروا تحذر من المحاولات الأمريكية المتواصلة لالغاء عمل الوكالة

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا تحذر من المحاولات الأمريكية المتواصلة لالغاء عمل الوكالة


رام الله / سما /

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الاونروا" من المحاولات الأمريكية المتواصلة لالغاء عمل الوكالة عبر إدخال تعديلات على نص تجديد ولايتها، من خلال إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وبداية التحدث عن تخفيض أعداد اللاجئين وحصرهم في الجيل الاول، إلى جانب اعطاء مساعدات مالية للوكالة حسب الأعداد.

وقال المتحدث باسم وكالة "الاونروا" سامي مشعشع في تصريحات "لإذاعة فلسطين" إن هجمة شرسة على الوكالة تقودها الولايات المتحدة تهدف لتجويعها ماليًا وإضعاف نصوص تجديد ولاياتها.

وفيما يتعلق بنفي وزير الخارجية السويسري أي مطالبة لبلاده باعادة تعريف اللاجئ أو إلغاء عمل وكالة الاونروا، قال مشعشع إن هذه التصريحات هي افشال للعبة ارادتها اسرائيل لانهاء عمل الوكالة.

وحول بيان وزراء الخارجية العرب الذي أكد على ضرورة تكثيف الاتصالات لتجديد التفويض لعمل وكالة الاونروا قال مشعشع أن هذا القرار يعكس الالتفاف المتزايد حول الوكالة.

وشدد مشعشع على أن نتائج التحقيق فيما يتعلق الاوضاع الداخلية للوكالة متروك للجنة التحقيق، مؤكدًا في السياق أن الوكالة ستلتزم بمخرجات التحقيق وتوصيات اللجنة، واصفًا استخدام توقيت هذا التحقيق لأغراض سياسية "بالمشبوه".

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