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شرطة غزة تقبض على لصين حاولا سرقة مدرسة

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة غزة تقبض على لصين حاولا سرقة مدرسة


غزة / سما /

 ألقت المباحث العامة بشرطة محافظة خانيونس، اليوم الأربعاء، القبض على لصين خلال محاولتهما سرقة أسلاك الكهرباء من مدرسة بعد السطو عليها.

وأوضح الرائد محمد كمال بدير رئيس قسم المباحث، أن عدة تكاليف وردتهم من النيابة العامة حول تعرض عدة مدارس بمنطقة الاختصاص للسطو والسرقة والتخريب. مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لضبط مرتكبي هذه الوقائع، بالإضافة لتشكيل فريق للمتابعة وعمل كمائن حول المدارس المستهدفة، حيث تم ملاحظة شخصين أثناء محاولتهما القفز من على سور إحدى المدارس.

وأضاف أنه وبعد متابعتهم تم ضبط (م. م) و (ع. إ) متلبسين أثناء قيامهما بقطع أسلاك الكهرباء الرئيسية بعد تسلقهم مبنى المدرسة المكون من ثلاث طوابق.

وأكد الرائد بدير اعتراف المشتبه بهم، بسرقة أكثر من "25" مترًا من أسلاك وكوابل الكهرباء المختلفة من نفس المدرسة ومن مدرسة مجاورة، حيث تم إحالتهما لمفتش تحقيق الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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