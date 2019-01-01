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العوض : اموال العمادي تعزز الانقسام وخلافاته مع حماس حول التهدئة واضحة

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض : اموال العمادي تعزز الانقسام وخلافاته مع حماس حول التهدئة واضحة


غزة / سما/

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن تصريحات رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة السفير محمد العمادي، تؤكد ان ما كان يقدمه من اموال للقطاع ساهم في تعزيز الانقسام. 

واضاف العوض في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، أن هناك خلافا بين العمادي وحركة حماس فيما يتعلق بتفاهمات التهدئة مع الاحتلال وتصريحاته كشفت ما تقدمه قطر لحركة حماس وما يقدمه هو شخصيا لإقامة مشاريع استثمارية في القطاع. 

وحذر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب من اقدام حركة حماس على فرض مزيد من الضرائب على المواطنين في القطاع في ظل مؤشرات على انسحاب العمادي من تقديمه لمشاريع استثمارية في القطاع. 

واكد العوض على عدم قانونية الاموال التي تجنيها حركة حماس سواء من الضرائب او تلك التي تقدمها قطر والتي تزيد من حدة الازمة في القطاع واستمرار الانقسام. 

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