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الخليل: الاحتلال يهدم خياما و"كرفانات" وغرفا سكنية في مسافر يطا ويعتقل مواطنين

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة كرفانات، وخياما، وغرفا سكنية في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل، عقب عملية تفتيش واسعة، تخللها اخراج المواطنين إلى العراء.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور ، إن قوات الاحتلال هدمت في منطقة المفقرة كرفانا وخيمة سكنية للمواطن ماهر الحمامدة، وكرفانا للسكن للمواطن محمود حسين حمامدة، وغرفة خلايا شمسية في منطقة الزكيز، وغرفتين سكنيتين في منطقة خلة الضبع.

وأضاف، ان قوات الاحتلال هدمت غرفتين سكنيتين للمواطن عامر علي الدبابسة وشقيقه جابر في منطقة خلة الضبع، واستولت على مركبة تابعة لمجلس قروي مسافر يطا، ودمرت شبكة المياه التي تمتد من قرية تواني الى مسافر يطا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: رئيس مجلس قروي تواني محمد ربعي، وبكر فضل ربعي .

يذكر ان قوات الاحتلال داهمت قرى وخرب مسافر يطا جنوب الخليل، والتي تقع بين مستوطنتي "ماعون" و"افيجال"، وفتشت المنازل، والخيام، والكهوف.

#الاحتلال

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