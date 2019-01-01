ساديو ماني يضع حداً لشائعات رحيله عن ليفربول

وكالات / سما /

أكد السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي الحالي بأنه سعيد للغاية بتواجده مع الليفر، مشيراً إلى أنه يشعر بالفخر كونه جزءاً من هذا النادي الكبير.

وارتبط اسم ساديو ماني بالرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف الماضي، وسط اهتمام كبير من قبل ريال مدريد الإسباني بضمه.

وأشارت الصحف الإنجليزية أن بعد واقعة ساديو ماني مع زميله محمد صلاح، وغضب النجم السنغالي من تصرف اللاعب المصري بعدم تمرير الكرة له، فإن ماني يفكر في الرحيل عقب نهاية هذا الموسم.

ولكن رد ساديو ماني جاء سريعاً، بالتأكيد على سعادته البالغة بالتواجد مع ليفربول، ويبدو أنه النجم السنغالي يستبعد فكرة الرحيل عن الريدز.

وتحدث ساديو ماني لمجلة “Comlex” الأمريكية قائلاً “لا أستطيع وصف مدى سعادتي بتواجدي هنا مع ليفربول”.

وأضاف “لكي أكون أميناً، أنا سعيد حقاً لأنني أعتبر جزءاً من هذا النادي الكبير، فنحن نمتلك أعظم جمهور في العالم، لذلك أنا ممتن جداً للدعم الذي أحصل عليه هنا سواء من النادي أو الجمهور”.

الجدير بالذكر أن عقد ساديو ماني سينتهي مع فريقه ليفربول صيف عام 2023.