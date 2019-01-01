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الفنانة سوسن بدر مهددة بالإصابة بمرض "الهوس بالفراعنة"

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة سوسن بدر مهددة بالإصابة بمرض "الهوس بالفراعنة"


وكالات / سما /

أكد طبيب نفسي محمد صديق، أن الفنانة سوسن بدر مهددة بالإصابة بمرض "الهوس بالفراعنة"، بعد اقتناعها أنها تشبه نفرتيتي.

وأوضح صديق، أن خضوعها لأكثر من جلسة تصوير مرتدية بها ملابس فرعونية من الممكن أن يتحول إلى هوس ورغبة في التشبه بالفراعنة طوال الوقت.

ونصح النجمة القديرة، بضرورة التوجه للطبيب في حال شعورها بتغيير في سلوكها وطريقة ملابسها أو سيرها في الشارع، موضحًا أن الأمر ممكن أن يصل إلى مرحلة خطيرة في حال عدم علاجه.

من ناحية أخرى، أعلنت سوسن بدر، عن عدم تمكنها من المشاركة بفعاليات الدورة القادمة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك لخضوعها لجراحة في الركبة خلال الأيام القادمة.

#سوسن بدر #الفراعنة

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