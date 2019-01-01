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رجل يترك فتاة لتواجه مصيرها مع دب مفترس ويلوذ بالفرار!

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل يترك فتاة لتواجه مصيرها مع دب مفترس ويلوذ بالفرار!


وكالات / سما /

في تصرف غير رجولي على الإطلاق ترك رجل صديقته بمفردها ولاذ بالفرار بعد أن واجههما دب مفترس وسط الغابة بمقاطعة خانتي مانسيسك وسط روسيا.

وقالت إدارة المنطقة المحلية، إن رجلا قصد مخفرا أمنيا، وطلب مساعدة الحراس لإنقاذ فتاة تركها بمواجهة مع دب في الغابة.

بعد ذلك أطلقت السلطات المحلية عملية بحث عن المفقودة في مكان الحادثة، وعثر عليها في حالة مستقرة وليست بحاجة لتدخل طبي، ولكنها كانت بحالة ذعر شديدة.

ولربما خاف الدب من شدة صراخها بعد فرار صديقها.. أو أنه عطف عليها بعد أن تركها صديقها وحيدة!

#رجل #الدب

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