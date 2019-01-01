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محتال في الكويت يجري عمليات تجميل مستعينًا بـ "يوتيوب"

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
محتال في الكويت يجري عمليات تجميل مستعينًا بـ "يوتيوب"


وكالات / سما /

ألقت شرطة الكويت القبض على وافد مصري؛ بتهمة إجراء عمليات تجميل جراحية في شقته دون أن يكون لديه أية شهادات أو خبرة طبية، مستعينًا فقط بمشاهدة عمليات مماثلة على موقع ”يوتيوب“.

وأفادت صحيفة ”القبس“ الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأنّ ”الرجل اتخذ من إحدى الشقق في منطقة حولي، مقرًا لإجراء عمليات تجميل بأسعار منخفضة التكاليف، وعثر داخل الشقة على الأدوات الطبية التي تستخدم في العمليات“.

ونقلت عن مصدر أمني، قوله إنّ ”الطبيب الوهم“ يعمل في الأصل مندوبًا لإحدى الشركات في البلاد، نشر إعلانًا تجاريًا عن أنه طبيب متخصص في إجراء عمليات التجميل، بأسعار رمزية، الأمر الذي أثار شكوك رجال المباحث الذين تابعوا الإعلان وتوصلوا إلى شقة المتهم.

وأضاف المصدر، أنّ ”رجال المباحث وبعد إجراء التحريات ومراقبة المتهم والاستعلام عن بياناته، تبين أنه دخل البلاد قبل نحو 7 سنوات، وعمل في العديد من الشركات الخاصة، وليس له علاقة بالطب بتاتًا، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة الشقة، والقبض عليه“.

وأشار مصدر الصحيفة إلى أنّه ”عقب ضبطه اعترف بنشاطه الإجرامي في إجراء عمليات تجميل بغرض الربح المادي السريع، وأنه كان يتابع البرامج الطبية، ويخصص جزءًا كبيرًا من وقته على (يوتيوب) ليتعلم كيفية إجراء عمليات التجميل“.

#يوتيوب #الكويت #عمليات تجميل

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